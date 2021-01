VIDEO | Võimukõneluste seitsmes päev: kodakondsuspoliitikas muudatusi ei tule, kõik peremudelid on Eestis kaitse all 

Kallas tunnistas, et mitmeid tunde arutati kodakondsuspoliitikat. "Jõudsime järeldusele, et siin mingeid muudatusi ei tee. Eesmärk on see, et Eesti kodanikke tekiks juurde. Kuivõrd keelenõu on oluline, siis leppisime kokku selles, et keeleõppe saamine ei tohiks kodakondsuse saamisel probleemiks saada."



Lisaks leppisid koalitsioonipartnerid kokku, et kõik peremudelid on Eestis kaitse all.



"Otsime seda konsensust riigikogus fraktsioonide üleselt, et kõik peremudelid saaksid võrdse kaitse. Abielu mõistet keegi muutma ei lähe, kuid erinevatel peremudelitel peaksid olema samasugused õigused. Otsime erakondade ülest konsensust selleks, et saabuks rahu ja me ei peaks nende teemadega rohkem tegelema," ütles Kallas.