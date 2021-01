Eesti uudised ÜKS SAAB LISARAHA, TEINE MITTE! Haigla kimbutab vaktsiinist keeldunud meedikuid Kadri Kuulpak , täna 14:57 Jaga: M

KELLELE HÜVITIS? Haiglad on koroonaviiruse tõttu töölt kõrvale jäänutele maksnud nii, et säiliks täispalk. Nüüd kavatsetakse lisatasust ilma jätta need, kes pole ennast vaktsineerinud. Foto: Maria Kilk

Eesti tipphaigla on pandeemia ajal toetanud haigushüvitisega neid töötajaid, kes töökohustuste täitmisel nakatusid koroonaviirusega, osutusid lähikontaktseks või suunati karantiini. Nüüd jäetakse hüvitisest ilma viiruse tõttu koju sunnitud meedikud, kes on vaktsiinist keeldunud.