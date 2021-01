Juhtkiri | Ebaaus mäng vaktsiinidega 

Paraku tähendab see sedagi, et piltlikult öeldes seisab vaktsiin jõukamate riikide külmkappides, samal ajal kui vaesemad on üldse ilma. Vaktsiinide ebavõrdse jaotuse tõttu on maailm suisa katastroofilise moraalse allakäigu äärel, nagu teatas nädala algul maailma terviseorganisatsiooni (WHO) juht – rikastes riikides jõutakse noorte ja tervete vaktsineerimiseni veel enne, kui vaesemates maades saavad vaktsineeritud riskirühmad.