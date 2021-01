RÄIGE PEKS LAULUKAARE ALL: kaaslase poolsurnuks peksnud Tivoli töötajad jäävad heameelega vahi alla 

Sisuliselt oli tegu omakohtuga: Tivoli Tuuris töötanud Poola noormehed kahtlustasid üht meest kõlari varguses ja otsustasid teda selle eest korraliku keretäiega karistada. Nüüd aga on arvatav peksjate kolmik kohtu alla antud – neid süüdistatakse eluohtliku tervisekahjustuse tekitamises, üht kolmest veel ka omastamises. Viimased kuud on nad vahi all veetnud.