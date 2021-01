Mart Soidro | Uus tase Eesti poliitikas 

Ja jätkas: „See peabki nii olema. Tegemist on väga tõsise kahtlustusega. Olen alati öelnud, et ma usaldan Eesti õiguskaitseorganeid – olgu see kaitsepolitsei, prokuratuur. Sel hetkel, kui on Keskerakonna peasekretär ja erakond saanud kahtlustuse, on see ainuvõimalik samm, mida ette võtta.”

Olen varemgi kirjutanud, et saame Ratasega eesti keele sõnade tähendusest erinevalt aru. Mis on ka loomulik: mina olen filoloog, aga lahkuv peaminister pigem majandus- ja õigusteadlane (lõpetanud TTÜ ja TÜ õigusinstituudi). Ratas kinnitas eelmisel aastal, et ta pole lugenud George Orwelli, seetõttu ei saa me Keskerakonna esimehega vaielda, kumb meist räägib „uuskeelt”, kumb „vanakeelt” (inglise keeles oldspeak). Sama asi on topeltmõtlemisega – „arengupeetusega inimeste” jaoks on teadmatus jätkuvalt häiriv tegur, partei rahaasjadega tegelejate jaoks pigem jõud. Või vähemasti õlekõrs – teadmatus päästab ju teinekord karistusest.

Mälupilt 1995. aastast

Keskerakonna, õigemini selle kuldse kolmiku (Jüri Ratas, Mailis Reps, Mihhail Korb) selgitusi kuulates tuli silme ette mälupilt 1995. aastas sügisest. 5. oktoobril lahvatas pomm: eraturvafirmas SIA tehtud läbiotsimise käigus avastati helisalvestised Edgar Savisaare vestlustest Tiit Vähi, Siim Kallase ja Indrek Kannikuga. Peaaegu kõik olid veendunud, et lindistajaks oli Tema Ise. Aga võta näpust! Hoopis siseministri nõunik ja elukaaslane Vilja Laanaru (hiljem Savisaar, nüüd Toomast) oli hoopis kurja juur. Ta tundis endal süüd, et oli kahjustanud Edgar Savisaare mainet, esitas lahkumisavalduse, mille toonane siseminister kohe ka rahuldas. Aga see ei päästnud Savisaart – Keskerakonna koalitsioon Koonderakonna ja Maarahva Ühendusega lakkas olemast ja tagatipuks pani Savisaar ka erakonna esimehe ameti viieks kuuks maha.

Elasime aastakümneid õndsas teadmises, et Savisaar oli puhas nagu prillikivi. Kuni 2015. aastal ilmus Vilja järjekordne elulooraamat, kus selleks hetkeks juba Reformierakonnaga ühinenud daam kõik üles tunnistab: „Hakkasin siis autos Edgarile rääkima, et ma ütlen, et mina lindistasin; et ma tegin seda tema kaitsmiseks. Tema pintsak vedeleb ju sageli tooli seljatoe peal ja kui ta kuskile läheb, aitan ma selle talle nagunii selga – miks ma siis poleks võinud selle diktofoni talle pintsakutaskusse panna...” (Kalle Muuli, Tiit Pruuli „Vilja. Teine elu”).

Ma poleks peatunud selle veerandsaja aasta tagusel häbiväärsel lool nii pikalt, kui see ei oleks sarnanenud Keskerakonna eelmise aasta ootamatute annetuste ja sellele järgnevate selgitustega.

Eelmise aasta esimeses kvartalis kogus Keskerakond rahalisi annetusi 108 705 eurot, sellest 50 000 eurot annetas EKRE liige ja Tartu vähetuntud ettevõtja Jana-Helen Juhaste. Kui asi avalikkuse ette jõudis, uskus erakonna esimees Jüri Ratas mitu nädalat, et see tehti siiraste kavatsustega toetamaks Eesti suurima partei maailmavaadet. Meie peaministrit ei närinud kahtluseuss, et Keskerakonna 14 742 liiget maksid aasta varem liikmemaksu kokku 29 740 eurot, peaaegu poole vähem kui üks kesise sissetulekuga sõsarpartei liige.