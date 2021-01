Teeolud muutuvad taas keeruliseks: tulekul on lumi, tuisk ja jäävihm 

Riigi Ilmateenistus hoiatab, et täna õhtul jõuab tihe lumesadu saartele ja sealt edasi mandrile. Lisaks on oodata tuule tugevnemist ja tuisku. Järgmise ööpäeva jooksul võib lund lisanduda kohati kuni 15 cm.

„Meie esmane ülesanne on hoida põhimaanteed puhtad, mistõttu tuleb valmis olla, et kõrval- ja tugimaanteede puhastamisega võib enam aega minna ning sõiduolud on kõikjal keerulised,“ ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. „Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, võimalusel püsida kodus ning vältida liiklusesse minekut.“

Transpordiamet kinnitab, et kõik riigiteede hooldust tegevad ettevõtjad tegelevad lume- ja libedustõrjega, ent sellele vaatamata võivad teed järsku libedaks muutuda. Seetõttu on õige sõidukiiruse ja -stiili valimine eriti oluline. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Pimedal ja märjal ajal liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida ohtlikke manöövreid.

Reedel liigub madalrõhkkond Norra edelarannikule ja selle idaserva mööda kandub üle Eesti sajupilvi, millest tuleb lörtsi ja vihma. Tuul annab ööks üürikeseks veidi järele ning puhub lõunakaarest, päeval tõuseb kagutuul taas tugevaks. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval 0..+3 kraadi.



Laupäeval püsib madalrõhkkond Norra ranniku lähedal ja jääb servaga Läänemere ümbrust katma. Öösel sajab lörtsi ja vihma, päev on suurema sajuta. Õhutemperatuur on valdavalt plusspoolel, kõikudes 0..+4 kraadi piires, vaid öö hakul ja taas õhtul on sisemaal kohati alla 0 kraadi.