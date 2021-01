Poliitika PIDUR MAHA! Hingevaevas lastele koidab uus lootus pääseda psühhiaatri jutule ilma ema-isa loata Kadri Kuulpak , täna 15:01 Jaga: M

VALGUS TUNNELI LÕPUS: Loodav valitsus annab täiskäigu seaduseelnõule, mis lubab tulevikus alla 18aastastel minna psühhiaatrile vanema loata. Foto: Tiina Kõrtsini

„Me ei saa lubada, et [aastas] 14 last võtab endalt elu, kui neid saaks aidata,“ ütles koalitsiooniläbirääkimisi pidav Kaja Kallas teisipäeva õhtul ajakirjanikele. Sotsiaalkomisjoni sahtlisse aastaks tolmuma jäänud eelnõul, mis võimaldaks alaealistel saada psühhiaatrilt abi ilma vanema loata, on viimaks lootust seaduseks saada. „See võiks olla esimene otsus, mis me teeme,“ ütleb Kallas.