Ratas: Eesti meditsiinisüsteem on näidanud kõrgpilotaaži

Urve Tiidus küsis peaminister Jüri Rataselt kõige uuemat informatsiooni, mis seisus on Eesti haiglates COVID-19 patsientide ravi, kuidas selle kõrval kulgeb korraline ravi, kuidas terve tervishoiusüsteem on hakkama saanud ja milline on olnud valitsusjuhi jaoks kõige tõsisem õppetund sellel pandeemia aastal.

Ratas selgitas, et haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide kasv on viimastel nädalatel stabiliseerunud. Ta märkis, et on olnud ka neid prognoose, kui nakkuse levik ei vaibu, siis võib olla haiglaravil ka 1000 või isegi üle 1000 inimese. „Täna me saame öelda tõesti, et see arv on kusagil 420 juures, mõned päevad natuke kõrgem, mõned päevad natukene allpool,“ ütles Ratas.

„Selge on see, et Eesti meditsiinisüsteem ja haiglasüsteem on näidanud, ma julgeks nii öelda, kõrgpilotaaži, on näidanud väga-väga professionaalset suhtumist,“ tunnustas peaminister. Tema hinnangul on see andnud kindlasti väga paljudele inimestele võimaluse, kui inimene haiglasse läheb, siis pöörduda sealt tagasi ja tervena. „Eesti arstid, Eesti meditsiinitöötajad, tervishoiutöötajad laiemalt on teinud suurepärast tööd.“

Ratas möönis, et me ei olnud kogu ühiskonnas, aga laiemalt ka Euroopas, maailmas valmis selleks, et ühel hetkel võibki reaalselt plaaniline ravi katkeda ja võib katkeda viiruse tingimustes. „See on olnud tegelikult ju see nn viimane joon või viimane vall, mida me oleme soovinud kogu aeg lahti hoida, et plaaniline ravi ei katkeks täielikult, nii nagu ta oli detsembris,“ märkis Ratas. Ta selgitas, et see on tähendanud kõiki teisi piiranguid, et me ei peaks sellest vallist üle komistama. Samas me ei saa öelda, et plaaniline ravi on täpselt selliselt 100 protsenti toiminud nagu ilma viirusteta.

„Me peame pingutama kõik selle nimel, et vaktsiin tuleks nii kiiresti kui võimalik. Aga me teame, et tarnetes on probleemid üleeuroopaliselt. Eesti on teinud või, ütleme, pannud kaardid kõikidele vaktsiini kandidaatidele, ja ma arvan, et see on olnud õige lähenemine,“ ütles peaminister.

Ratas vastas veel Kalle Grünthali esitatud küsimusele Estonia laevahuku uurimise komisjoni moodustamise ja Signe Riisalo esitatud küsimusele individuaalsete piirangute leevendamise kohta.

Kultuuriminister Tõnis Lukas vastas Kristina Šmigun-Vähi esitatud küsimusele sportimisega seotud uute piirangute, Priit Sibula esitatud küsimusele rahvusteaduste lisafinantseerimise, Üllar Saaremäe esitatud küsimusele eesti keele õppe tuleviku ja Signe Kivi esitatud küsimusele vabakutseliste loovisikute sotsiaalsete garantiide kohta.