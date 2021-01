VIDEO | Mihhail Kõlvart korruptsiooniskandaalist: sisekontroll ei teinud linnale Porto Franco asjus etteheiteid

Samal teemal Eesti uudised VIDEO | Kõlvart korruptsiooniuurimisest: linnaametnike suhtes kahtlusi ega pretensioone pole Linnapea Mihhail Kõlvart mainis, et lubas eelmisel nädalal, et tutvustab täna linna sisekontrolli tulemusi seoses Porto Franco korruptsiooniskandaaliga. Kogu sisekontrolli akt läheb avalikustamisele, ent Kõlvart tegi sellest lühiülevaate.

Keskerakondlasest meer selgitas, et kõnealune linna maa müüdi arendajatele juba 20 aastat tagasi. Tollal olid teise arendajad ja investorid ja müügisumma oli 50 miljonit krooni. Kõlvart tõdes, et kui ta peaks praegu sarnase otsuse tegema, siis ta seda maad ei müüks. Ta lisas, et investor pidi tulema erasektorist, et linn ei peaks ise investeerima.

„Mõningaid artikleid lugedes jääb tunne, et tegemist on salaäriga, millele linn jagab erinevaid soodustusi. Nagu teame, pole Porto Franco esimene arendaja, kes sinna tuli. Aastate jooksul muudeti nii tingimusi kui ka sõlmiti erinevaid lepinguid. Protsess kestis 20 aastat,“ sõnas Kõlvart. Tema väitel oli konkreetse objekti – tee, millele oli seatud servituut – puhul tegemist linna maaga, mida olekski vaja kasutada avalike huvide täitmiseks ja rahuldamiseks. Sellele olid seatud ka kindlad lisatingimused. „Mis on see soodustus, mille arendaja sai? Kohustuse investeerida ja selle eest maksta,“ märkis linnapea.

Kõlvarti sõnul tekkis servituudi 300 000 euro suurune hinnalipik sellest, et tegu on transpordimaaga (ärimaa puhul oleks olnud 800 000), et ehitada teed – mida meeri sõnul ka tehakse. Keskerakondlase sõnul oli kõrval samalaadne arendus ja kõnealune servituut seati seega sama valemi alusel, mille tõi välja ekspert ehk kinnisvarabüroo. „Seega polnud vaja tellida konkreetse tee hindamiseks eksperthinnangut, sest sarnane valem oli juba koostatud,“ märkis Kõlvart. Ta lisas, et leppetrahve määratakse eelkõige siis, kui tegemist on avaliku huviga. Antud juhul oli arendaja juba aasta varem teatanud, et tähtajaks valmis ei jõuta.

Siiski tõdes Kõlvart, et protsess pole kriitikavaba. Esimene probleem on tema silmis see, et linn peaks algusest peale ettevõtjale esitatavad nõudmised põhjalikult läbi kaaluma ja valima õige metoodika. Teise probleemina näeb ta seda, et protsess võttis liiga palju aega. „See on üldine probleem. Linna vara või linnaplaneerimise puhul võtavad menetlused tihti liiga palju aega. Sellega tuleb tegeleda,“ sõnas Kõlvart.

Linnapea teatel ei tuvastanud sisekontroll, et keegi on protsessi sekkunud, või et keegi – täpsemalt Mihhail Korb – oleks koosolekutel osalenud, kellegagi rääkinud või midagi nõudnud. „Sisekontroll ei tuvastanud, et protsess oli erakordne või teistmoodi,“ mainis Kõlvart ja lisas, et kaasatud olid erinevad ametid ja ametnikud ning protsess vältas pikalt. 300 000 euro suuruse summa metoodikast oli linnapea sõnul sisekommunikatsioonis juba pooleteise aasta eest juttu tulnud. „Sisekontroll tegi päris põhjaliku töö, läbi oli analüüsitud ka sisekommunikatsioon. Need on praegused järeldused sisekontrollist,“ sõnas linnapea, ent lisas, et tuleb arvestada, et sisekontrolli võimalused ja pädevused on palju väiksemad kui õiguskaitseorganitel.