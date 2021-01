VIDEO | Terviseamet: Eestisse on jõudnud kolm muteerunud koroonajuhtumit Suurbritanniast

Härma tõi välja, et nakatunud õpetajad viivad nakkuse õpilasteni. Kõige halvem on olukord Lõuna regioonis, kus 21 kooli on nakatumisega seotud ja 51 klassi on distantsõppel. Põhja regioonis üle 10 kooli seotud nakatumisega, ida regioonis on 12 kooli nakatumistega seotud, üks kool on distantsõppel ja lääne regioonis on neli kooli täielikul ja kuus kooli osalilisel distantsõppel.