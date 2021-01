Esimesena Eestis vaktsiini saanud Jelena Rozinko: täiesti võõrad inimesed küsivad, palju mulle süsti eest maksti 

Esimese doosi vaktsiini sai Jelena 27. detsembril, esmaspäeval jõudis kord teise doosi kätte. Et just tema on esimene vaktsineeritu, muutub lühikese vestluse järgi täiesti mõistetavaks. Mullu suvel ülikooli lõpetanud noore arsti eriala on nakkushaigused, ta töötab Covid-osakonnas ja näeb seda salakavalat haigust iga päev väga lähedalt.