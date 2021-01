Poliitika 30 AASTA MINISTRID LUUBI ALL | Kes oli ametis üle 4000 päeva? Milline peaminister sai alla 1% häältest? Kus saavad löögile naised? Priit Pärnapuu , täna 18:00 Jaga: M

Vasakult: Kaja Kallas, Mailis Reps, Jürgen Ligi, Andrus Ansip. Foto: Kollaaž (Teet Malsroos, Robin Roots, Ilmar Saabas / Ekspress Meedia)

Võimukõnelusi pidavad Kaja Kallas ja Mailis Reps jõuavad peagi ministriportfellide jaotamiseni. Õhtuleht analüüsis ligi 30 aasta andmeid valitsuse liikmete kohta, et mõista loogikat, mille järgi on seni ministrikohti jagatud. Vaata põhjalikest tabelitest, kus on etteotsa saanud naised ning millist portfelli võib loota uus tulija. Selgeks saab seegi, kes on olnud ametis kõige kauem ning kui harva on oma jopedele eelistatud erakonnavälist eksperti.