Juuksekarvad ja toidujäägid torudes? Üliefektiivne Kraussi Torupuhastusaine päästab päeva! 

Torupuhastusaine on Kraussi tootesarja kõige esimene ja ka populaarseim toode – antud vahend moodustab lausa 43% kõikide toodete kogumüügist. Vahendi teeb ainulaadseks see, et tegemist ei ole mitte vedelikuga, vaid pisikeste seebikivi graanulitega, mis liuglevad vees ning leiavad ise üles tee ummistuse juurde. Nad alustavad ummistusega võitlemist seal, kus see on kõige efektiivsem.

Lisaks on tootes alumiiniumgraanulit, mis garanteerib, et seebikivi graanul veega kokkupuutel torus kokku ei paakuks (sest graanul on väga vett imav). Alumiinium aitab ka tõsta ummistuse juures temperatuuri, reageerides ägedalt seebikiviga, kui nad on vees. Selle tulemusena tõuseb ummistuse juures vee temperatuur kuni 80 kraadi! Kõrge temperatuur aitab aga ummistuse kiirele lõhustamisele oluliselt kaasa.

Kuigi esmapilgul võiks tunduda, et tegu on „hullu keemiaga“, mis torusid ja loodust hävitavad, siis seda ta siiski ei ole. Torudele ta ei tee midagi – olgu need siis plastikust või metallist. Lisaks on tegemist loodusõbraliku tootega, mis laguneb vees lõpuks täitsa ära ning ei kujuta endast mingit ohtu.

Seega pole raske mõista, miks üks 100% Eesti toode on võitnud nii paljude poolehoiu.

Lisaks torupuhastusainele kuulub Kraussi tootenimekirja katlakivieemaldaja, nõudepesumasina ja pesumasina puhastusaine ja üldpuhastusaine.

Proovi sinagi meie tooteid! Kraussi puhastusvahendid on müügil nii meie e-poes kui ka saadaval edasimüüjate juures, mille kontaktid leiad SIIT.