„JÄRGMINE PEATUS“ | Imeilus Hawaii: milliseid saari külastada ja kuidas selles meeletult kallis kohas säästa? 

Saara on käinud Hawaiil kaks korda, esimesel korral kaks nädalat ja teisel kolm. Ta nendib, et kahest nädalast jäi väheks ning soovitab teistelgi planeerida vähemalt kolme nädala pikkune reis. Tema hinnangul pole mõtet nii kaugele nii lühikeseks ajaks lennata ja sellega keha kurnata. Samuti arvab Saara, et ainult rannapuhkuseks ei ole mõistlik Hawaiid valida. See paik sobib matkajatele, surfaritele ja looduse nautlejatele.