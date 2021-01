Trump andis armu kümnetele inimestele, sealhulgas endisele nõunikule Steve Bannonile 

Sügisel tekitas Bannon pahameelt sotsiaalmeedias avaldatud väitega, et epidemioloog Anthony Faucil ja FBI juhil Christopher Wrayl tuleks pead maha lüüa. Valge Maja teisipäevases avalduses öeldi, et Bannon on olnud „konservatiivse liikumise oluline liider ja ta on tuntud oma poliitilise teravuse poolest“.