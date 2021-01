Eesti uudised ÕL VIDEO | RISTIMISPÜHA KOROONA KIUSTE | „Vot lähen ujuma ja kaitsen end sellega viiruse eest. Maskid on mõttetud!“ Stass Kuznetsov | Video: Stanislav Moshkov, Tatjana Iljina , täna 10:46 Jaga: M

GALERII

Foto: Stanislav Moshkov, Tatjana Iljina

Kui tavaliselt toob ristimispüha Kuremäe kloostrisse sadu õigeusklikke, siis tänavu oli pilt palju tagasihoidlikum. Traditsioonidest kinnihoidmist see ei kõigutanud ning kombekohaselt kasteti end kolm korda vette. Nimelt usutakse, et sel päeval on vesi imeline ja ravib paljusid haigusi. Et vee imelistest omadustest paremini aru saada, sukeldus jääkülma allikavette ka Õhtulehe ajakirjanik.