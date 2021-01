Justiitsministeerium tegi notarile hoiatuse 

Siseministeerium esitas justiitsministeeriumile taotluse Kuressaare notari Gerda Pitki suhtes järelevalvemenetluse algatamise otsustamiseks. Taotluse järgi on notar perekonnaseisutoimingute ja -kannete tegemisel rikkunud korduvalt õigusaktides sätestatud nõudeid, st on avalduste registreerimisel eiranud avalduse registreerimise korda, abielu lahutamise vormistamisel ületanud seaduses ette nähtud tähtaega ning abielude registreerimisel kandnud registrisse abielu sõlmimise vale kellaaja. Oma vastuses tunnistab notar tehtud eksimusi ja kinnitab, et muudab senist praktikat perekonnaseisutoimingute ja -kannete tegemisel. „Edaspidi sarnaste minetuste kordumisel kaalume distsiplinaarmenetluse algatamist,“ teatab justiitsministeeriumi vabakutsete talituse nõunik Elin Uusväli.