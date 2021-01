Politsei vaidlustas ekspolitseijuhi väärteoasja lõpetamise ringkonnakohtus 

„PPA sisekontrollibüroo saatis kohtusse väärteoasja, milles süüdistati Sergei Andrejevit mõju korruptiivses kasutamises omakasu eesmärgil,“ on öelnud PPA sisekontrollibüroo talituse juht Evelin Kääparin Õhtulehele. „Narva politseijaoskonna juhina palus Sergei Andrejev enda vahetul alluval, kellel oli ametisõidukiga töölt koju ja kodust tööle sõitmise õigus, sõidutada ka ennast kodust tööle ja töölt koju, elades ja töötades seejuures erinevates asulates. Alluvas tekitati veendumus, et selline sõidutamine on õiguspärane ja sellega hoidis Sergei Andrejev kokku enda kulutusi transpordile.“ Kümne kuu jooksul tuvastati 46 sellist sõitu.