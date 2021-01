Juhtkiri | Milline tuleb valitsuse koosseis? 

Esmalt sellest, mis on kindel: peaministrikoha saab Reformierakonna juht Kaja Kallas ning kahekesi valitsust moodustavad Reformierakond ja Keskerakond jaotavad ministriportfellid võrdselt. Et neid on 15, võib eeldada vähemalt ühe portfellita ministrikoha kaotamist: kas selleks osutub eelkõige Isamaa survel tekkinud rahvastikuministri koht? Ent ümberkorraldused ei pruugi veel sellega piirduda, sest on ju ettevõtjate surve selgesti tuntav. Nad tahaksid, et loodaks turismiministri ametikoht. Kriisivalitsusele oleks see igati sobilik käik, sest töö, kuidas muuta Eesti atraktiivseks reisisihtkohaks kestab ka pärast viiruselainete mahasurumist.