Seisukoht Viljar Voog | Jalutuskäik Toompeale Viljar Voog, reporter , täna 20:20

Viljar Voog Foto: Stanislav Moshkov

Tänavalaternate valguses helkiva langeva lume saatel Tõnismäelt üles Toompea künkale jalutades on aega mõtiskleda, et mida siis täna valitsussünni pressikonverentsil räägitakse. Või ei räägita. Kaja Kallase ja Mailis Repsi sõnumid kipuvad jääma üldsõnaliseks – ühisosa on suur ja sellest piisab.