Mailis Reps ministrikoha võtmisest: ei saa salata, et minu suhtes käib menetlus 

"Seda kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et nii ei ole võimalik koalitsiooniläbirääkimistel olla, kui sa oled juba varem kuidagi ette kujutanud, mis võiks olla ühe või teise erakonna oma. Sest mis on siis su soov? Et sinna saada paremad rahalised lubadused sisse või vihjed kindlamale positsioonile, mida pärast nõuda. Ja oh seda imet, kui see on vastaspoolel. Mul üks selline kogemus üsna hilisest minevikust on ja pean tunnistama, et koalitsiooniparterile oli see kindlasti ääsmiselt ebamugav. Sellise hoiakuga ei saa kindlasti minna," seletas Reps.