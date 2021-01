Eesti uudised SURMAV SALAJOOK VIIS HAUDA KOLM MEEST! Kohalik: „Mispärast nüüd mingit jälkust oli vaja sisse kaanida, ei saa aru...“ Kristiina Tilk , täna 18:04 Jaga: M

ELUKOHT: Maja, milles kolm salaalkoholi ohvriks langenud meest elasid. Foto: Teet Malsroos

„Laupäeva õhtul käisin poes ja vaatasin, et seltskond, kes meil siin tavaliselt napsutab, on kuidagi väike. Muidu on kambas viis inimest, siis oli ainult kaks. Mõtlesin veel, et huvitav, kus teised on? Aga et nii kurb lõpp...“ ohkab Harjumaal Kose alevikus elav noor mees.