SAATUSLIK METANOOL! Igal aastal joob keegi ennast piiritusest surnuks 

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares ütleb, et Kose juhtumi puhul avastati meeste surnukehad erinevatel aegadel, sest surnukehad asusid erinevates korterites. Varese sõnul on kriminaalmenetluse eesmärk selgitada välja surmadeni viinud sündmuste käik ja ka metanooli päritolu. „Ennekõike on politsei eesmärk hetkel töötada selle nimel, et ei lisanduks uusi ohvreid,“ ütleb Vares.