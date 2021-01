Prokurör tahab Tartu maakohtu kohtunikule süüdistuse esitada 

Tartu maakohtu kohtunikku Eveli Vavrenjukki kahtlustab kapo altkäemaksu nõudmises ja korduvas võtmises. Kohtunikule süüdistusakti koostamiseks on seaduses sätestatud erikord, et vältida ilmselgelt põhjendamatuid või poliitiliselt erapoolikuid süüdistusi. Sellest lähtudes tuleb peaprokuröril saata kõigepealt Riigikohtule taotlus, et kohus teeks presidendile ettepaneku anda süüdistuse esitamiseks oma nõusolek. Alles pärast riigipea heakskiitu on prokuratuuril võimalik edastada süüdistus maakohtule sisuliseks arutamiseks, teatas Riigikohtu pressiesindaja Arno Põder.