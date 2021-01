Maailm Peaprokurör Barr ütles enne tagasiastumist Trumpile näkku, et valimispettuse teooria on bullsh*t Toimetas Aare Kartau , täna 13:23 Jaga: M

William Barri ja Donald Trumpi koostöö lõppes närvilises õhkkonnas. Foto: AP/Scanpix

Uudisteportaal Axios avaldas raporti, millest selgub, et USA endine peaprokurör William Barr sõnas 1. detsembril president Trumpile, et tolle teooria, et demokraadid varastasid valimised laiaulatusliku valimispettuse abil on bullsh*t ehk täielik jamps.