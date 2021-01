Heale kutselisele juhile jätkub tööd alati! 

Põder osutab, et noorte huvi on hea indikaator – järelikult on kutselise juhi ametis perspektiivi. „Tööd transpordisektoris leidub ning ka meil käib õppetöö täie rauaga. Huvi puudumise märki ei ole,“ lausub asjatundja. Suheldes igapäevaselt transpordiettevõtetega, teab ta, et töötajaid on väga vaja. „Kuna Eestil endal ei ole nii palju inimesi autode peale panna, vaadatakse töötajaid näiteks Valgevenest, Ukrainast ja Usbekistanist. Niisiis saaksid meie omad inimesed kenasti tööle,“ toob Põder välja. Bussinduses vajatakse aga töötajaid peamiselt hangetega võidetud linnaliini marsruutidele.

Koolitaja leiab, et kõige edukamad on veoautohi või bussijuhina need, kes on taolisest tööst ammu unistanud. „Sellised inimesed, kes näevad veoautot vastu tulemas ja mõtisklevad, kuhu see võiks minna. Tunnevad, et tahaks ka – just niisugustest inimestest saavad hingelised veoautojuhid,“ arvab Põder.

Miks valida veeautojuhi töö? Kellele passib bussiameti amet?

Lenno Põder toob välja, et veoautojuhiks hakates on võimalusi rohkelt – sõida kodumaal, Skandinaavias või siis veere Euroopa teise otsa. „Veoautojuhina töötades on ka võimalus, et oled paar kuud Euroopas ning siis pikemat aega kodus. See pole kaheksast viieni töö, vaid tõeliselt paindlik töögraafik,“ seletab Põder.

Veoautojuht saab sõidu ajal olla iseendaga ja mõelda omi mõtteid. „Algajaid võluvad ka erinevad piirkonnad, kuhu saab sõita. Sa näed tänu tööle maailma!“ kiidab Põder.

Miinuseks on seevastu tihe liiklus. „Kuna viibid teataval määral pidevalt ohtude sees, pead olema nii vaimselt kui füüsiliselt aktiivne. Ka töörežiimiga võib olla keeruline harjuda,“ nendib Põder.

Bussijuhiks sobib koolitaja hinnangul aga teenindajahingega inimene. „Bussinduses on hetkel rasked ajad neil, kes on keskendunud rahvusvahelisele transpordile või kooliekskursioonide tegemistele. Samas linnaliinibussis ei kao töö ära ning seda on päris palju,“ jutustab Põder. Pealegi on alati võimalik fookust muuta ning kooliekskursioonide asemel hakata linnaliini sõitma.