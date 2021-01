„SUUR TÖÖÕNNETUS“! Hundi asemel jäi Raplamaa küttide kuuli ette jahikeeluga kaitstud kiskja 

Suurmäe selgitustel juhtus kõik halbade asjade kokkulangemisel. Kohila mehed pidasid parajasti hundijahti ning sammusid mööda lumiseid hundijälgi, mis viisid mätaste vahele. „Rabas, mätaste vahel [oli] hall loom ja oligi niimoodi,“ püüab Suurmäe sündmusi metsas kokku võtta. „Tagajärgi me [jahiseltsina] ei tea, midagi ei saa rääkida – asja uuritakse.“

Suurmäe täpsustab veel nii palju, et lasu tegi kogenud jahimees, kes on kõigest juhtunust väga löödud. „Seal ei olnud midagi tahtlikku, vaid igatpidi väga halb kokkusattumus.“

Keskkonnaamet on asunud juhtunut uurima, et selgitada välja täpsemad asjaolud. Vastavalt seadusele tuleb süüdlasel hüvitada keskkonnale tekitatud kahju. Väärteomenetluses on sellelaadse rikkumise eest ette nähtud rahatrahv.