POLIITMUINASJUTT | Kuningas Edgar, Prints Jüri ja külmutatud voorusevöö Õhtulehe folklooritoimkond , täna 11:56

Edgar Savisaar ja Jüri Ratas – aasta oli siis 2006. Foto: Annika Haas / Ekspress Meedia

Järgnev muinasjutt võib olla inspireeritud tõsielulistest juhtumitest, aga äkki pole seal kirjeldatud sündmused ka kunagi aset leidnud. Täpselt nagu on lood Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostöölepinguga, mis on küll allkirjastatud, aga kuna see on samas külmutatud, siis tegelikult miski ei loe!