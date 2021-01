EESÕIGUS KOROONAVIIRUSE VASTU? Kultuuriminister Tõnis Lukas küsib sportlastele vaktsiini, et neid olümpiale saata 

„Selleks, et eelnimetatud Eesti parimad sportlased saaksid treenida ja võistelda rahvusvahelistel võistlustel maailmas teiste riikide sportlastega võrdsetel tingimustel, on nende vaktsineerimine Eestis ajaliselt oluline,“ põhjendab Lukas palvet sotsiaalministeeriumi kolleegidele. „Seepärast teeme ettepaneku võtta vaktsiinisaajate pingerea koostamisel arvesse Eesti tippsportlaste ja nende tugipersonali tähtsust ning korraldada nende vaktsineerimine pärast tervishoiu- ja teiste oluliste eesliinitöötajate vaktsineerimist võimalikult vara käesoleval aastal.“

Kultuuriministri toob välja, et praeguseks on olümpiamängudele koha taganud kümme sportlast ja kolm parasportlast. Võimalus lunastada lennupilet Tokiosse on aga veel umbes 80 sportlasel ja neljal parasportlasel.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann on Õhtulehele varasemalt öelnud, et vaktsineerimise korraldust täpsustatakse veebruari keskpaigas. Ühtlasi on välja öeldud, et erinevad huvigrupid peavad ära ootama kuniks vaktsineeritakse ära tervishoiutöötajad, sealhulgas hooldeasutuste personal ning elanikud, kellel on Covid-19 haigestumisel korral suur risk haiglaravi vajada. Pärast esmatähtsat vaktsineeritakse üle 70aastased inimesed ja teatud diagnoosidega inimesed, kelle puhul võib samuti Covid-19 haigus kulgeda väga raskelt.