Mailis Reps: õpetajate palgatõus tuleks koos teiste riigipalgalistega 

"Võib-olla pole küll viisakas eelmisi koalitsioone vaadata, aga viimase nelja aasta jooksul, kui mul on olnuid võimalus eelarveprotsessi juures olla, siis on vaadatud siseturvalisust - pääste, politsei - koos, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eesliiniga ning haridust koos kultuuriga kogu aeg kompaktselt koos. Õpetajad on loomulikult olnud minu südameasi, aga seda on alati vaadatud võrdselt - kui me tõstame ühe eesliini valdkonna palka, et siis oleksid ka teised kaasatud," vahendab ERR-i uudisteportaal endise haridus- ja teadusministri sõnu.

Tema sõnul ei ole palgatõusu teemat veel koalitsioonikõnelustel arutatud ning see on jäetud koos eelarve teemaga kõige viimaseks. Samuti on oluline märtsis avaldatav uus majandusprognoos, mis peaks andma indikatsiooni, millised on riigi võimalused palku tõsta.