Eesti uudised Kaitsja: Kersti Kracht ei tunnista end süüdi. Kahtlustus on kunstlik Helen Mihelson , täna 08:35

Kersti Kracht kohtus. Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Kaheks kuuks vahi alla võetud Kersti Krachti kaitsja Oliver Nääs kirjutab Õhtulehele saadetud vastuses, et endine rahandusministri nõunik ei tunnistanud ülekuulamisel talle etteheidetavates tegudes ennast süüdi. Nääs ei pea põhjendatuks ka Krachti vahistamist kaheks kuuks ning kahtlustuse teksti põhjal arvab, et see on ülepaisutatud ja kunstlik.