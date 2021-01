Eesti uudised Ravimimüüjast kampsunimeister soovitab: ostke Eesti asju ja hoidke käsitöö tegijaid! Asso Ladva , täna 21:55 Jaga: M

IGA KAMPSIK ON ERINEV: „Kui laulupeol saavad kokku kolm kollast kampsunit, siis paistavad need ühesugused ainult kaugelt,“ ütleb käsitöömeister Liina Laaneoja. Foto: Maria Kilk

„Kui ma peaksin ainult ühe asjaga tegelema, tuleks mind varsti vilkuritega ära viia. Ma lähen asjadesse nii sügavale, et mind on raske sealt välja tuua. Praegu on nii, et hiljemalt kell kuus lõpetan töö, panen arvuti kinni ja hakkan kampsuneid tegema,“ räägib Liina Laaneoja, kelle põhitöö on ravimite hulgimüük, mille kõrvalt on ta aga käsitööesemeid meisterdava firma osanik.