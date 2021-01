UUE VALITSUSE MÕJU? Koroonakriisis töötuks jäänud vanemaid abistav eelnõu jäi toppama 

"Kui me räägime sünnitajatest, siis see puudutab FIEsid, see puudutab sellest regulatsioonist välja jäänud naisi. Me teeme väga selge erisuse teatud grupile inimestele. Võib-olla on see koht, mida tuleks arutada ja täpsustada," sõnas Mölder. "Mis ei tähenda, et eelnõu sisu ja eesmärk ei oleks õiged. See, et kriisi ajal peame toetama peresid ja laste sündivust, ei ole halb mõte."