Aivar Mäe kaitsja: ahistatu käitumine ei viidanud sellele, et teda oleks ahistatud 

Aivar Mäele määratud 400eurose ahistamistrahvi tühistamist puudutav kohtuasi on lõpule jõudmas. Esmaspäeval toimunud istungil andis tunnistusi viimane estoonlane ja peeti maha kohtulik vaidlus. Trahvi määraja ehk politsei- ja piirivalveameti esindaja Kristel Proos jäi kindlaks, et Mäele määratud trahv on asjakohane. Mäe kaitsjad Andri Rohtla ja Paul Keres leidsid vastupidi, et politsei väärteomenetlus rajaneb umbmäärasel infol ja valeütlustel. Advokaatide seisukoht on, et Lisanna ei saanud Estonias soovitud ametikohta ja alustas seepärast kättemaksukampaaniat oma endise ülema vastu.