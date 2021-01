Lõksu jäänud Hiina kaevurid saatsid päästjatele lootustandva sõnumi 

Pärast teate saamist õnnestus šahtis lõksus oleva tosinkonna mehega telefoniühendus luua. Veel kümme kaevurit on aga paraku teadmata kadunud. Kaksteist kaevurit said ühel hetkel kätte šahti lastud köite otsad, hakkasid neid tirima ning andsid sellega endast märku. Seejärel sai neile sügavikku toitu, ravimeid ning pliiatseid toimetada. Mehed on elus, kuid väga nõrgad. Mõned neist on viga saanud, nad palusid valuvaigisteid ning vahendeid haavade lappimiseks. Nad kirjutavad, et vesi šahtis tõuseb.