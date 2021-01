Maailm Väike tulekahju põhjustas Washingtonis suurt muret Greete Kõrvits , täna 18:18 Jaga: M

Korrakaitsjad tormasid kohemaid Kapitooliumit evakueerima. Foto: AFP/Scanpix

USA pealinn Washington on kolmapäevase inauguratsiooni eel kui sütel. Õhkkond on äärmiselt närviline ning kui Kapitooliumist mõni kvartal kaugemal puhkes tulekahju, kõlas hoones häirekell ning kogu maja pandi lukku. Tulekahju on praeguseks kustutatud.