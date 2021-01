Keskerakonna salapärane 50 000 eurone suurannetus jõuab varsti ametlike süüdistusteni 

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon pöördus 26. mail prokuratuuri poole, et selgitada annetuse tausta. Päev hiljem saatis Keskerakond pressiteate, kus Juhaste kinnitas, et tegu oli tema enda rahaga. Parteiladvik selgitas seepeale, et annetuse taga on sügavad isiklikud põhjused. Hiljem selgus, et raha oli tulnud naise ekskaasa käest väidetavalt ühisele lapsele aastaid maksmata toetuse katteks. Pere olevat summa ära põlanud ja otsustanud selle Keskerakonnale annetada.