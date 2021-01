Seisukoht | Head lumist talve! 

Mina ise pole kunagi suurem asi talvesõber olnud. Ilmselt seetõttu, et noorena olin tubli sporditüdruk ja käisin võrkpalli trennis, lisaks mängisin hea meelega muid pallimänge ja jooksin niisama ringi, aga talialadel olin äärmiselt halb. Kui väiksena isa ja vennaga suusatamas käisime, olin rohkem pikali kui püsti, sest mingil kombel läksid mu suusad alati risti – ja seda mitte ainult mäest alla sõites, vaid ka tasasel maal. Nii siis oligi, et noorem vend vuhises rajal mängleva kergusega, samal ajal kui mina, suusad risti, pikali või poolkükakil lumes püherdasin. Ilmselt seetõttu polegi ma viimased 25 aastat enam suuski jalga pannud.

Parem lugu polnud uisutamisega, sest ka seal ei püsinud ma püsti. Põhikooli uisutundide ajal luiskasin alati, et unustasin sõiduvahendid koju ning jooksin paksudes õueriietes ümber lähikondsete majade. Tagantjärele tundub see tobe, aga ma lihtsalt ei tahtnud seal jääl värisevate jalgadega kakerdada nagu noor hirv. Hinde peale tegin harjutused kuidagi ära, aga kui sporditüdrukuna olin muidu viieline, siis uisusoorituste eest teenisin hindeks oma ainsa kolme. Gümnaasiumis oli uisutamist õnneks vähem, aga ka siis mässasin sellele vastu ja teatasin õpetajale, et ma lihtsalt ei tule kohale ja lähen hoopis mõne teise tunni ajal paralleelklassi poistega jalgpalli mängima. Nii et uiske pole ma jalga tõmmanud umbes 16 aastat.