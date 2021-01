VIDEOD | Õhtulehe video Mailis Repsi autoskandaalist valiti aasta parimate hulka 

„Aasta pressivideo 2020” konkursi nominent on Levila video “Mereprügila”, mille autorid on Erik Tikan ja Ege Tamm. Videolugu sellest, kuidas üks Vilsandi rannast leitud Rootsi köharohupudelike pani mereteadlased Eesti väikesaartel prügi jahtima.

Teiseks nominendiks on Õhtulehe video “Haridusministri erasõidud maksumaksja raha eest” (loe lähemalt SIIT ). Autoriteks Robin Roots, Hannes Dreimanis, Stass Kuznetsov, Helen Mihelson ja Risto Berendson.

Tegemist on Õhtulehe ajakirjandusliku vaatlusega, mis näitas, et minister Mailis Reps on segi ajanud riigi ja iseenda rahakoti, lastes ministeeriumi autojuhil vedada tööajast ministeeriumi autoga oma lapsi. Kolmel vaadeldud tööpäeval polnud ühegi sõidu puhul tegu ministri ametisõiduga.