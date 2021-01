Pätt ähvardas apteekrit noaga: "Kõik surevad, anna mulle Xanaxit ja Rivotrili või tuleb bahh!" 

Vassilit (37) on korduvalt nii kriminaal kui ka väärteokorras karistatud. Peaasjalikult on Vasiili vahele jäänud pisivargustega. Näiteks 2010. aastal pidi mees kohtus aru andma, miks ta üritas varastada Tallinna kauplusest kahte pakki Löfbergs Lila kohvi. Mitmel korral on ta üritanud varastada sigarette, viskit, ühel korral ka toorsuitsu seafileed. Enamjaolt jäid tema poevargused katseteks, kuid vahel ta pääses ka põue topitud kaubaga poest minema.