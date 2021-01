NAGU TOM HANKS „TERMINALIS“: koroonahirmus mees elas kolm kuud lennujaamas 

O'Hare'i nimeline lennujaam on tohutusuur ning iga-aastase reisijate arvu poolest maailmas kuues (USAs edestavad seda veel Los Angelese ja Atlanta lennujaamad). Kes on pidanud O'Hare'is oma väravat otsima, see võib ette kujutada küll, et seal ei pruugi lennujaama turvatöötajad peitujat niipea üles leida. Ent tervelt kolm kuud?