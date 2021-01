Koroonasse haigestunud Raivo E. Tamm: kurk on kähe, hääl tahab ära minna ja natuke ajab köhima

"Hoia äpist tuli mulle teade, et olen lähikontaktne. Paralleelselt lõid välja ka sümptomid. Hommikul ei olnud veel midagi viga, käisin suusatamas ja enesetunne oli hea, aga õhtul tahtsin kogu aeg n-ö häält puhtaks köhida," räägib näitleja ja ütleb, et nüüd peab kogu pere 14 päeva kodus veetma. "Kõik on lähikontaktsed."

Tamme sõnul võtavad inimesed viirust liiga kergekäeliselt. "Inimesed arvavad, et ah... minuga ei juhtu. Seni, kui pole endaga juhtunud, ongi raske uskuda. Minul seda probleemi ei olnud, et ma eitaja oleks või ei usuks. Käisin igal pool maskiga: kauplustes, tööl ja nii edasi. Kummaline on, et viirus ka maski tagant meid üles leiab," ütleb ta.

"Ka see on veider, et kõik fraktsiooniliikmed pole nakatunud, vaid osad, kuigi oleme olnud tihedalt koos. Mõnele hakkab külge, mõnele mitte. Väga veider viirus," tunnistab Tamm.

Riigikogu juhatus võttis vastu otsuse pidada 18.–21. jaanuarini kõik istungid kaugosalusega – riigikogu saadikud saavad osaleda istungisaalist, oma riigikogus olevast kabinetist või kodust. Kodust ühineb ka Tamm: "Arvutile tuli pilt ette, kohe algabki kaugistung," sõnab kähedahäälne Tamm lõpetuseks.