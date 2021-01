Eesti uudised ERRI UUS AJASTU: „Olukorrast riigis“ saatejuhid Andrus Karnau ja Harry Tuul vallandatakse Delfi , täna 14:36 Jaga: M

Saatejuht Andrus Karnau ütles Delfile, et nad said töösuhte lõpetamisest teada pärast eilse saate lõppu, kui nendega vestles Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare. „Sain teada, et praegu pidi olema poliitiliselt sobiv hetk,“ kommenteeris Karnau vallandamise tagamaid. „Seda, miks mind ja Harryt saatest ära saadetakse, oskavad ERRi töötajad öelda.“