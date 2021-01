Züleyxa Izmailova | Tederi raha pakuti ka rohelistele – meie keeldusime  

Jääb mulje, et Hillar Tederil võivad Rail Balticuga seoses olla isiklikud huvid. See kõik võib muidugi olla üks suur kokkusattumus. Nagu ka see, et Rail Balticu projekti raames on kavandatud vanasadama trammiliin, kogumaksumuses 15-20 miljonit eurot ja mis täiesti juhuslikult on planeeritud läbima just Porto Franco suurarendust ja millele on eraldatud lausa eraldi peatus. Kõlab isegi suurejoonelisemalt kui sissesõidutee servituut.

Rohelistele on selge, et Teder oma miljoneid parteidele heategevuslikus korras niisama ei luhvtita, vaid ikka selleks, et midagi vastu saada. Õigusriigis kehtib süütuse presumptsioon ja süüdi ei ole keegi enne, kui ta on kohtu poolt süüdi mõistetud. Loodetavasti uurib prokuratuur põhjalikult ka nende rahasüstide seoseid tehtud otsustega. Eriti huvitavad Rohelisi seosed annetuste ja jätkuva laiaulatusliku metsaraie vahel ning see, millistel annetuslikel mõjutustel valiti Rail Balticu kulgemiseks kõige keskkonnakahjulikum trass. Aarhusi konventsiooni rikkuva Rail Balticu projekti läbipaistvuse ja oma maine huvides peaksid kõik parteid, kes on saanud Tederilt annetusi, need tagastama. Kas on mingi võimalus, et see ka päriselt juhtuks?