Riigikogus vohab koroona: juba kümme nakatunut ja 50 lähikontaktset

Riigikogu juhatus otsustas käesoleva nädala istungid pidada kaugosalusega.

„Praegu on niimoodi, et neli riigikogu liiget meie fraktsioonist on saanud positiivse testivastuse, mõned on saanud negatiivse, sealhulgas mina ise, ja osad ootavad veel vastuseid,“ selgitas Seeder hetkeolukorda esmaspäeval.

Riigikogu juhatus võttis vastu otsuse pidada 18.–21. jaanuarini kõik istungid kaugosalusega – riigikogu saadikud saavad osaleda istungisaalist, oma riigikogus olevast kabinetist või kodust.

„Tõenäoliselt,“ vastas küsimusele võimalikust kaugtööst ka riigikogu spiiker Henn Põlluaas. „Kuigi otsust pole veel tehtud. Me ootame veel viimast informatsiooni, kui palju on riigikogu liikmete ja ametnike seas nakatunuid ja kui paljud on kuulutatud lähikontaktseteks. Vastavalt sellele infole teeme oma otsuse.“

Põlluaas lisas, et ilmselt ei jää olukorrast puutumata ükski parlamendierakond:„Kindlasti on ka neid, kes on nendega [Isamaa liikmetega] kokku puutunud siin eelmise nädala keskpaigas ja lõpus komisjonides kõigist fraktsioonidest – kas siis kogu komisjon või vähemalt need, kes seal lähemal istusid, on ilmselt lähikontaktsed.“

Kuigi Seedril pole formaalselt põhjust riigikogust puudumiseks, on ta kuni terviseameti teateni – kas ta kuulub lähikontaktsete hulka – ettevaatlik ning hoiab parlamendist füüsiliselt eemale.