FBI UURIMINE: ameeriklanna võis varastada Nancy Pelosi kabinetist sülearvuti – eesmärgiga müüa see Vene luurele

Avalduse kohaselt väitis ametivõimudega rääkinud tunnistaja, et nägi videot, kus Williams võttis esindajatekoja spiikri kabinetist sülearvuti või kõvaketta. Naist tundva tunnistaja sõnul plaanis Williams saata sülearvuti Venemaal elavale sõbrale, kes pidi selle seejärel Vene välisluureteenistusele müüma. Sama tunnistaja aga tõdes, et plaan läks teadmata põhjustel vett vedama ja seade on jätkuvalt Williamsi omanduses või ta on jõudnud selle juba hävitada.