ÕL ARHIIV | POPULIST VÕI VABASTAJA? Millist rahvust on Navalnõi võrrelnud tarakanidega ja miks Putin teda kardab?

Juunis 45aastaseks saav Aleksei Navalnõi on vaieldamatult tuntuim Vene opositsionäär. Ta paistab tihti silma valitsusvastaste protestide eesrindel – sageli häälekaima tegelasena – ja tema pidev kriitika president Vladimir Putini vastu leiab kajastust ka välismaal. Väidetavalt on Navalnõi ka üks vähestest inimestest – kui mitte ainus –, keda Vene riigipea pelgab. Siiski on teda nimetatud ühtlasi nii Venemaa vabastajaks kui ka riigi kõige ohtlikumaks meheks.