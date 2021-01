Rahutusteks valmistuvas USAs möödus pühapäev ootamatult vaikselt 

Enam kui tosin osariiki aktiveeris rahvuskaardi pärast FBI hoiatust seoses võimalike relvastatud meeleavaldustega, vahendab Reuters. Julgeolekuametnikud arvasid esialgu, et rahutused puhkevad taas juba pühapäeval – kolm päeva enne inauguratsiooni. Selgus, et nende mured olid võrdlemisi alusetud. Pühapäeva õhtuks kogunesid osariikide keskuste tänavatele vaid väikesearvulised meeleavaldajate rühmad, keda oli tunduvalt vähem kui korrakaitsjaid.

„Täna ei juhtunud midagi ja meil on selle üle hea meel,“ sõnas Harrisburgis asuva Pennsylvania valitsushoone julgeolekut korraldava osakonna pressiesindaja. Asutuse ette kogunes vaid mõni üksik protestija. Üks neist – 34aastane Alex – ütles, et viibis ka 6. jaanuaril Washington DCs Kapitooliumi piiramisrõngas, ent hoonesse sisse ei tunginud. Ta mainis, et soovib Trumpile toetust avaldada, sest tema arvates varastati presidendilt teine ametiaeg. Siiski tõdes Alex ka ise, et kohale oli ilmunud kasinalt mõttekaaslasi ja midagi tegelikult ei toimu. Võrdlemisi sarnane oli olukord ka teistes osariikides, kus suuremaid kähmlusi ega konflikte veel ei toimunud.