Loata kaitserajatis: eksminister Harri Õunapuu käib inspektsiooniga kohut   

Harri Õunapuu on vaidlustanud keskkonnainspektsiooni (1. jaanuarist on keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon ühine asutus, mis kannab keskkonnaameti nime) otsuse, mis puudutab tema ebaseaduslikku rannakindlustusrajatist, lausus keskkonnaameti kommunikatsiooninõunik Leili Tuul. 2008. aasta alguses ostis kunagine rahandusminister Õunapuu siseministeeriumi korraldatud enampakkumisel Klooga randa kinnistu – varemetes endise piirivalvetorni koos krundiga. 1000ruutmeetrine kinnistu läks eksministrile maksma 900 000 krooni. Merepiirist sadakonna meetri kaugusele rajab Õunapuu väikese kahekorruselise maja. See on püstitatud seaduslikult, saanud ehitus- ja kasutusloa. Nüüd on aga veepiir majale lähemale liikunud ja ähvardab suvila merre uhtuda. Seetõttu ongi Õunapuu vedanud hoone kaitseks randa kive ja tahab ka tara ehitada. See aga segab rannal liikumist. Ka on kivivall seadustega vastuolus. Lääne-Harju abivallavanem Erki Ruben on öelnud, et hoone kaitsmiseks tuleb kavandada, projekteerida ja ehitada toimiv kaldakindlustusrajatis, järgides seadust.