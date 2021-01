Koolipraktikant osutus vargaks 

Süüdistuse järgi pani M varguse toime mullu 3. veebruarist 14. veebruarini. Lisaks sai ta süüdistuse selles, et lõi eelmise aasta 27. mail perekodus seitsmeaastast last vastu õlga, mistõttu too sai viga. Tartu maakohus, arvestades M-i kõlbelise ja vaimse arengu taset ning tema võimetust oma teost aru saada ja oma käitumist juhtida, vabastas ta karistuse kandmisest ning kohaldas mõjutusvahendit: kohustust teha 60 tundi üldkasulikku tööd.